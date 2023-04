IPTV e pirateria addio, RTI e Meta si schierano insieme (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid La partnership pluriennale tra RTI e Meta per combattere la pirateria è ormai ufficiale. La collaborazione sarà volta ad implementare diversi strumenti e sistemi per tutelare i contenuti di RTI protetti da copyright. RTI e Mediaset combattono la pirateria Queste le parole in merito da parte di Gina Nieri, direttore Affari Istituzionali Mediaset e vice presidente Rti: “Rti è lieta dell’accordo con Meta che è in linea con la Direttiva Copyright che rappresenta un punto di svolta paradigmatico per colmare la perdita di valore subita dalle industrie culturali in assenza di un quadro normativo che ridefinisse le responsabilità delle piattaforme online. L’accordo con Meta dimostra che, se le piattaforme collaborano per impedire atti di pirateria, è possibile trovare soluzioni ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid La partnership pluriennale tra RTI eper combattere laè ormai ufficiale. La collaborazione sarà volta ad implementare diversi strumenti e sistemi per tutelare i contenuti di RTI protetti da copyright. RTI e Mediaset combattono laQueste le parole in merito da parte di Gina Nieri, direttore Affari Istituzionali Mediaset e vice presidente Rti: “Rti è lieta dell’accordo conche è in linea con la Direttiva Copyright che rappresenta un punto di svolta paradigmatico per colmare la perdita di valore subita dalle industrie culturali in assenza di un quadro normativo che ridefinisse le responsabilità delle piattaforme online. L’accordo condimostra che, se le piattaforme collaborano per impedire atti di, è possibile trovare soluzioni ...

