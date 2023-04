Inzaghi: «Più arrabbiato con la Juventus che oggi! Serve lavorare» (Di sabato 1 aprile 2023) Simone Inzaghi ha parlato dopo Inter-Fiorentina su Dazn. Il tecnico nerazzurro ha provato a spiegare la decima sconfitta in campionato RAMMARICO ? Inzaghi sulla sconfitta: «Normale c’è grandissima delusione, abbiamo perso due partite in casa davanti un pubblico meraviglioso. Serve più impegno da tutti, io per primo. Ma ho visto una squadra che ha fatto il massimo, dobbiamo essere più cattivi. C’è delusione, ma non posso dire nulla alla squadra per l’impegno. Abbiamo messo dentro quello che avevamo preparato, non è la classifica che volevamo. Bisogna riflettere e lavorare di più e meglio. Più andava la partita più la squadra ha perso lucidità. Abbiamo cambiato modulo, chi è entrato ha fatto bene. Se giocavamo anche per un po’ non so se il risultato fosse cambiato». CURA ? Inzaghi prova a spiegare come ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Simoneha parlato dopo Inter-Fiorentina su Dazn. Il tecnico nerazzurro ha provato a spiegare la decima sconfitta in campionato RAMMARICO ?sulla sconfitta: «Normale c’è grandissima delusione, abbiamo perso due partite in casa davanti un pubblico meraviglioso.più impegno da tutti, io per primo. Ma ho visto una squadra che ha fatto il massimo, dobbiamo essere più cattivi. C’è delusione, ma non posso dire nulla alla squadra per l’impegno. Abbiamo messo dentro quello che avevamo preparato, non è la classifica che volevamo. Bisogna riflettere edi più e meglio. Più andava la partita più la squadra ha perso lucidità. Abbiamo cambiato modulo, chi è entrato ha fatto bene. Se giocavamo anche per un po’ non so se il risultato fosse cambiato». CURA ?prova a spiegare come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Le parole post partita di #Inzaghi sono praticamente sempre le stesse: delusione, ai ragazzi non posso rimproverare… - marifcinter : #Inzaghi: 'Abbiamo perso 10 partite in campionato, chiaramente c'è qualcosa che non va e dobbiamo lavorare di più e… - GianmarcoDaria : ??? #Inzaghi: 'Non c'era mai successo di non segnare così a lungo. Ci sono delle colpe, per quanto riguarda l'impegn… - BarDalCT : RT @Max_883: Il Premio Lazialità 2000sempre va a Beppe #Marotta perché con la sua masterclass ha permesso alla Lazio di ambire a un livello… - DItalianInsider : @FBiasin Squadra imbarazzante, giocatori con problemi nella testa e nei piedi. Bellanova in 40 minuti ha fatto più… -

Inter ancora ko, la Fiorentina vince 1 - 0 a San Siro MILANO - L'Inter non sa più vincere. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi, la Fiorentina sbanca San Siro (1 - 0 il risultato finale) grazie alla rete di Giacomo Bonaventura nel secondo tempo. ... Inter - Fiorentina 0 - 1: Lukaku spreca, terzo ko di fila in Serie A L'Inter non sa più vincere . Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi , la Fiorentina sbanca San Siro 1 - 0 grazie alla rete di Bonaventura nel secondo tempo. Prestazione opaca da parte della ... Serie A - La Fiorentina batte l'Inter al Meazza Fiorentina ugualmente pericolosissima più volte nel corso della sfida. Inzaghi resta terzo a quota 50 punti, sale a 40 Italiano. Comments comments MILANO - L'Inter non savincere. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Simone, la Fiorentina sbanca San Siro (1 - 0 il risultato finale) grazie alla rete di Giacomo Bonaventura nel secondo tempo. ...L'Inter non savincere . Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Simone, la Fiorentina sbanca San Siro 1 - 0 grazie alla rete di Bonaventura nel secondo tempo. Prestazione opaca da parte della ...Fiorentina ugualmente pericolosissimavolte nel corso della sfida.resta terzo a quota 50 punti, sale a 40 Italiano. Comments comments Inter, Di Gennaro: “Inzaghi Più fuori che dentro. Su Motta…” Calcio in Pillole