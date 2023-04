Inzaghi: «Non parlo di fortuna o sfortuna. Dobbiamo fare meglio» (Di sabato 1 aprile 2023) C’è anche Inzaghi a parlare nel post partita di Inter-Fiorentina. Su Inter TV l’allenatore, sconfitto per l’ennesima volta oggi al Meazza, ha detto la sua sul match della ventottesima giornata di Serie A. ANCORA SCONFITTO – Simone Inzaghi non vede tutto nero dopo Inter-Fiorentina: «È mancato chiaramente il cinismo per quanto fatto. Risultato che non ci soddisfa ma la squadra ha dato tutto, in questo momento non basta e Dobbiamo lavorare di più tutti. Io in primis, che sono a capo di questa squadra. Per l’impegno e il sudore oggi nulla da dire. Spunti positivi? Assolutamente sì, però sappiamo che ci aspetta un mese difficile. Non sto qui a elencare le partite, le sappiamo: saranno tutte impegnative, una dopo l’altra. Dobbiamo essere bravi perché quello che stiamo facendo non sta bastando e non ci fa trovare punti. ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) C’è anchea parlare nel post partita di Inter-Fiorentina. Su Inter TV l’allenatore, sconfitto per l’ennesima volta oggi al Meazza, ha detto la sua sul match della ventottesima giornata di Serie A. ANCORA SCONFITTO – Simonenon vede tutto nero dopo Inter-Fiorentina: «È mancato chiaramente il cinismo per quanto fatto. Risultato che non ci soddisfa ma la squadra ha dato tutto, in questo momento non basta elavorare di più tutti. Io in primis, che sono a capo di questa squadra. Per l’impegno e il sudore oggi nulla da dire. Spunti positivi? Assolutamente sì, però sappiamo che ci aspetta un mese difficile. Non sto qui a elencare le partite, le sappiamo: saranno tutte impegnative, una dopo l’altra.essere bravi perché quello che stiamo facendo non sta bastando e non ci fa trovare punti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Le parole post partita di #Inzaghi sono praticamente sempre le stesse: delusione, ai ragazzi non posso rimproverare… - marifcinter : #Inzaghi: 'Abbiamo perso 10 partite in campionato, chiaramente c'è qualcosa che non va e dobbiamo lavorare di più e… - FBiasin : #Sanchez: '…Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan, avremmo perso la parti… - CorSport : 'Umore negli spogliatoi? Non dei migliori, ma fa parte del calcio. I giocatori sono lucidi nell'analizzare le parti… - Den23Denis : Non è la mia soluzione ai problemi ma probabilmente se vuoi salvare la stagione hai bisogno di dare una scossa fort… -