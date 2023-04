Inzaghi: «Lukaku? Ritrovato bene. Con altro risultato e gol eccezionale» (Di sabato 1 aprile 2023) Inzaghi ha appena completato la conferenza stampa post partita di Inter-Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell’allenatore in sala stampa dopo la sconfitta nella ventottesima giornata di Serie A. CONFERENZA Inzaghi – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Fiorentina. Cosa preoccupa di più in questo momento? Sono tre partite di campionato che non segniamo, non c’era mai successo. Chiaramente quello che stiamo facendo in questo momento non basta, perché è un risultato che non ci soddisfa. Abbiamo perso due partite in casa davanti ai nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. Chiaramente il risultato che meritavamo è un altro, ma dobbiamo essere più lucidi e cattivi. Questo aspetto non riguarda solo gli attaccanti, ma tutta la squadra: si è creato ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)ha appena completato la conferenza stampa post partita di Inter-Fiorentina. Queste le dichiarazioni dell’allenatore in sala stampa dopo la sconfitta nella ventottesima giornata di Serie A. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Fiorentina. Cosa preoccupa di più in questo momento? Sono tre partite di campionato che non segniamo, non c’era mai successo. Chiaramente quello che stiamo facendo in questo momento non basta, perché è unche non ci soddisfa. Abbiamo perso due partite in casa davanti ai nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. Chiaramente ilche meritavamo è un, ma dobbiamo essere più lucidi e cattivi. Questo aspetto non riguarda solo gli attaccanti, ma tutta la squadra: si è creato ...

