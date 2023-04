Inzaghi dopo Inter-Fiorentina: “In questo mese ci giochiamo tanto, serve ripartire subito”. (Di sabato 1 aprile 2023) dopo la decima sconfitta in campionato per l’Inter contro la Fiorentina a causa di un gol di “Jack” Bonaventura, Simone Inzaghi è stato molto onesto ai microfoni di DAZN, guardando al futuro prossimo che vedrà impegnato l’Inter su tre fronti davvero molto caldi. Prima di tutto ha analizzato la partita contro la squadra di Italiano, affermando che nella squadra “C’è delusione perché abbiamo perso due partite consecutive in casa, davanti a un pubblico meraviglioso che ci ha incitato per 90 minuti e più”. L’unica soluzione, forse molto semplice nelle parole ma ovvia, è “lavorare di più, io per primo, ma per quanto riguarda la prestazione abbiamo fatto il massimo”. In relazione ai tanti errori sotto porta, Inzaghi ha detto: “È un momento in cui dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)la decima sconfitta in campionato per l’contro laa causa di un gol di “Jack” Bonaventura, Simoneè stato molto onesto ai microfoni di DAZN, guardando al futuro prossimo che vedrà impegnato l’su tre fronti davvero molto caldi. Prima di tutto ha analizzato la partita contro la squadra di Italiano, affermando che nella squadra “C’è delusione perché abbiamo perso due partite consecutive in casa, davanti a un pubblico meraviglioso che ci ha incitato per 90 minuti e più”. L’unica soluzione, forse molto semplice nelle parole ma ovvia, è “lavorare di più, io per primo, ma per quanto riguarda la prestazione abbiamo fatto il massimo”. In relazione ai tanti errori sotto porta,ha detto: “È un momento in cui dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eddiehappy69 : Grande prestazione della curva nord oggi, dopo la contestazione di un giorno contro #zhang abbiamo assistito ai cor… - sabfedalbert : @DucaAndrea85 Citazione dal web: “Inzaghi è prevedibile come un rutto dopo tre birre” - ee24173417 : @Luca_Cilli @Inter Le dichiarazioni di Inzaghi sono sempre un qualcosa di deprimente. Dopo una sconfitta poi, meglio evitarle. - surfasport : ???? INZAGHI “NON POSSO DIRE NULLA ALLA SQUADRA..” ?? Queste sono state le parole di #Inzaghi dopo la sconfitta per 0… - Frances06120882 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'E' un risultato che non ci soddisfa ma ero molto più arrabbiato dopo Inter-Juventus. Chiaramente la classifica… -