Intossicazione alimentare per studenti di ritorno da una gita a Napoli (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCinque giovani sono finiti all'ospedale di Piacenza questa notte a causa di una probabile Intossicazione alimentare. Si tratta di studenti di una comitiva scolastica di Tortona che stava facendo ritorno da Napoli al termine di una gita. Erano a bordo di due autobus insieme ad altre decine di compagni e insegnanti e stavano viaggiando intorno alle 4 lungo l'autostrada A1, quando sono stati quasi tutti colpiti da sintomi come nausea, vomito e dissenteria. I due autobus hanno quindi fatto una sosta di emergenza all'area di servizio Arda di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, dove sono intervenuti numerosi mezzi del 118 messi a disposizione da Anpas e Croce rossa. Quasi tutti sono stati trattati sul posto dai sanitari, mentre in cinque sono dovuti ...

