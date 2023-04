Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, senti Cambiasso: ‘Non allenerò Juve o Milan. Io traghettatore? Mai!’: Esteban Cambiasso è ancora oggi uno de… - Max_Alle : RT @BausciaCafe: Nk - Finisce 0-1 Inter-Fiorentina ed è la terza sconfitta consecutiva, decima in campionato, con 3 gol segnati nelle ultim… - fedebellinazzi : RT @BausciaCafe: Nk - Finisce 0-1 Inter-Fiorentina ed è la terza sconfitta consecutiva, decima in campionato, con 3 gol segnati nelle ultim… - GUYNTER : RT @BausciaCafe: Nk - Finisce 0-1 Inter-Fiorentina ed è la terza sconfitta consecutiva, decima in campionato, con 3 gol segnati nelle ultim… - betta941 : RT @BausciaCafe: Nk - Finisce 0-1 Inter-Fiorentina ed è la terza sconfitta consecutiva, decima in campionato, con 3 gol segnati nelle ultim… -

... mi metto nei suoi panni e so che stare fuori è brutto, vorresti dare il tuo contributo ma ti... arrivando a soli cinque punti dal Napoli che perse con l'a San Siro. Poi gli altri sono ...Quando tu vai a giocare a Reims, vedi tre o quattro giocatori che vorresti portare con te, stessa cosa a Strasburgo, mentre se sono l'e gioco a Empoli o La Spezia, non prendo nessuno. In Italia ...Commenta per primo Hernan Crespo, ex attaccante dell', ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di Mateo Retegui: 'I nerazzurri fanno benissimo a seguirlo perché è un centravanti che ha qualità importanti. Lui in coppia con ...

Inter, senti Cambiasso: 'Non allenerò Juve o Milan. Io traghettatore ... Calciomercato.com

Le difficoltà del Chelsea stanno anche nell'assenza in squadra di un vero numero 9 (salvo Aubameyang, finito però ai margini). Ecco perché il tecnico dei Blues Potter, tornando a parlare di Lukaku, ha ...Dopo un lungo stop per le nazionali domani la Lazio tornerà in campo e affronterà il Monza. La truppa di Maurizio Sarri vuole confermare il secondo posto in classifica e per farlo dovrà dare il massim ...