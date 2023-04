Inter, Roberto Samaden lascia a fine stagione. Striscione in Curva Nord per il responsabile del settore giovanile (Di sabato 1 aprile 2023) La Curva Nord di San Siro ha omaggiato Roberto Samaden all’inizio di Inter-Fiorentina, con uno Striscione che ringrazia il responsabile del settore giovanile nerazzurro. Samaden infatti a fine stagione lascerà l’Inter dopo ben 33 anni e secondo le ultime indiscrezioni si accaserà all’Atalanta. “Infinita riconoscenza a Roberto Samaden, orgoglio del mondo Inter giovanile”, queste le parole scritte sullo Striscione apparso pochi minuti fa. La foto dello Striscione "Infinita riconoscenza a Roberto Samaden. Orgoglio del mondo ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Ladi San Siro ha omaggiatoall’inizio di-Fiorentina, con unoche ringrazia ildelnerazzurro.infatti alascerà l’dopo ben 33 anni e secondo le ultime indiscrezioni si accaserà all’Atalanta. “Infinita riconoscenza a, orgoglio del mondo”, queste le parole scritte sulloapparso pochi minuti fa. La foto dello"Infinita riconoscenza a. Orgoglio del mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #InterFiorentina Striscione in Curva Nord per Roberto #Samaden - sportli26181512 : Inter, Samaden al passo d'addio: i tifosi lo omaggiano così: A fine stagione Roberto Samaden, responsabile del sett… - iam_camilla98 : RT @marifcinter: 'Infinita riconoscenza a Roberto Samaden. Orgoglio del mondo Inter giovanile'. Lo striscione della Curva Nord per Roberto… - InterHubOff : RT @marifcinter: 'Infinita riconoscenza a Roberto Samaden. Orgoglio del mondo Inter giovanile'. Lo striscione della Curva Nord per Roberto… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: 'Infinita riconoscenza a Roberto Samaden. Orgoglio del mondo Inter giovanile'. Lo striscione della Curva Nord per Roberto… -