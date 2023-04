Inter: rispunta Scamacca (Di sabato 1 aprile 2023) In attesa di definire il futuro di Lukaku, l'Inter sonda altri attaccanti sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino dei... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) In attesa di definire il futuro di Lukaku, l'sonda altri attaccanti sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter: rispunta Scamacca: In attesa di definire il futuro di Lukaku, l'Inter sonda altri attaccanti sul mercato. Se… - LeBombeDiVlad : ???? #Salernitana, ritorno di fiamma per Roberto #Gagliardini ?? Le ultime sul futuro del centrocampista dell’ #Inter… - gridracedriver1 : E niente non ce la fanno proprio, sosta nazionale e rispunta Messi all'Inter. Che poi ha 37 anni... Vabbeh, ma i so… -