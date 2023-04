Inter, Mkhitaryan: «abbiamo bisogno di tranquillità e serenità» (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Henrikh Mkhitaryan dopo la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina: «Mi sento colpevole perché non ho segnato» Intervenuto su DAZN, il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha commentato così la sconfitta rimediata contro la Fiorentina. COSA MANCA? – «Secondo me manca il gol. Non segniamo da tre partite e anche questa sera nel primo tempo potevamo segnare tre-quattro gol e chiudere e vincere la partita. Ma come avete visto non siamo riusciti a segnare e mi sento anche responsabile di non aver segnato quel gol. Dobbiamo essere più sereni». SULLA SUA OCCASIONE DA GOL – «No, non l’ho rivista. Mentalmente sì, ma è diverso di rivedere l’azione ai monitor. Lo farò e analizzerò su cosa potrò fare meglio o meno. Ne ho parlato anche con Lukaku, potevo dargli la palla. Ma ero lì ed ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Henrikhdopo la sconfitta dell’contro la Fiorentina: «Mi sento colpevole perché non ho segnato»venuto su DAZN, il centrocampista dell’Henrikhha commentato così la sconfitta rimediata contro la Fiorentina. COSA MANCA? – «Secondo me manca il gol. Non segniamo da tre partite e anche questa sera nel primo tempo potevamo segnare tre-quattro gol e chiudere e vincere la partita. Ma come avete visto non siamo riusciti a segnare e mi sento anche responsabile di non aver segnato quel gol. Dobbiamo essere più sereni». SULLA SUA OCCASIONE DA GOL – «No, non l’ho rivista. Mentalmente sì, ma è diverso di rivedere l’azione ai monitor. Lo farò e analizzerò su cosa potrò fare meglio o meno. Ne ho parlato anche con Lukaku, potevo dargli la palla. Ma ero lì ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : LIVE #InterFiorentina 0-0 FINE PRIMO TEMPO Ritmi alti e palle gol da una parte e dall'altra a San Siro. Veramente… - pisto_gol : L’#Inter cade per la 10^volta, il suo calvario è fatto di una serie incredibile di gol falliti - #Lukaku due volte,… - sportface2016 : #InterFiorentina Mkhitaryan: 'Ci manca il gol, dobbiamo migliorare per affrontare al meglio il mese che ci aspetta' - CalcioNews24 : Inter, Mkhitaryan: «abbiamo bisogno di tranquillità e serenità» - Aquila6811 : RT @pisto_gol: L’#Inter cade per la 10^volta, il suo calvario è fatto di una serie incredibile di gol falliti - #Lukaku due volte, #Dumfrie… -