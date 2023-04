Inter, Inzaghi: «Lukaku? Partita eccezionale se non per quei 2-3 gol sbagliati» (Di sabato 1 aprile 2023) Inter, le parole di Inzaghi su Lukaku: « Se non avesse sbagliato quei 2-3 gol parleremmo di un Romelu eccezionale» Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Inter con la Fiorentina. Di seguito le sue parole su Romelu Lukaku. «io l’ho trovato dopo le nazionali bene fisicamente. Se non avesse sbagliato quei 2-3 gol parleremmo di un Romelu eccezionale, a parte il mercato di cui io non ho idea vedo un Lukaku ritrovato. Con una realizzazione diversa oggi si parlerebbe di un altro Lukaku e un’altra Inter». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023), le parole disu: « Se non avesse sbagliato2-3 gol parleremmo di un Romelu» Simoneha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’con la Fiorentina. Di seguito le sue parole su Romelu. «io l’ho trovato dopo le nazionali bene fisicamente. Se non avesse sbagliato2-3 gol parleremmo di un Romelu, a parte il mercato di cui io non ho idea vedo unritrovato. Con una realizzazione diversa oggi si parlerebbe di un altroe un’altra». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : LIVEBLOG / Inter, tifosi furiosi: “La squadra ha mollato, Inzaghi da esonero” - anperillo : L’#Inter di #Inzaghi è in caduta libera ???? #InterFiorentina 0-1 #SerieA - marifcinter : #Inzaghi: 'Abbiamo perso 10 partite in campionato, chiaramente c'è qualcosa che non va e dobbiamo lavorare di più e… - trolldepresso2 : RT @bergomifabio: Mega riunione galattica finita da poco. Potrebbero esonerare #inzaghi. Ma non si capisce. #inter #InterFiorentina - gattointerista2 : RT @bergomifabio: Mega riunione galattica finita da poco. Potrebbero esonerare #inzaghi. Ma non si capisce. #inter #InterFiorentina -