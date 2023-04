Inter: Inzaghi, dobbiamo tutti lavorare meglio e di più (Di sabato 1 aprile 2023) "C'è grandissima delusione, abbiamo perso due partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso. dobbiamo lavorare di più, io per primo. Dovevamo essere più cattivi in certe situazioni, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) "C'è grandissima delusione, abbiamo perso due partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso.di più, io per primo. Dovevamo essere più cattivi in certe situazioni, ...

