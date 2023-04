Inter in crisi e Inzaghi a rischio dopo la sconfitta con la Fiorentina (Di sabato 1 aprile 2023) Lukaku II è un flop clamoroso, la percentuale realizzativa è bassissima. Inzaghi: «È una grandissima delusione perché abbiamo fatto il massimo». Mkhitaryan: «Non siamo sereni» Leggi su corriere (Di sabato 1 aprile 2023) Lukaku II è un flop clamoroso, la percentuale realizzativa è bassissima.: «È una grandissima delusione perché abbiamo fatto il massimo». Mkhitaryan: «Non siamo sereni»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Inter in caduta libera: Lukaku II è un flop, zero gol e poca serenità: Inzaghi a rischio - serieB123 : Inter in crisi e Inzaghi a rischio dopo la sconfitta con la Fiorentina - Giomilik99 : @SerieA @acffiorentina l'inter è in crisi nera - MatteoDG93 : #Inzaghi ha chiaramente le sue colpe, ma la crisi dell'#Inter in campionato ha radici profonde ed irrisolte. Lo Scu… -