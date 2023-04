Inter-Fiorentina, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 1 aprile 2023) Rincorsa europea viva per nerazzurri e viola in questa sfida che potrebbe regalare punti pesanti in vista della prosecuzione di questo campionato così illeggibile. Dopo aver staccato i pass ai quarti di finale di Champions League e Conference League ed essere state accoppiate rispettivamente con Benfica e Lech Poznan dall’urna di Nyon, Inter e Fiorentina vanno in cerca, nella gare che le opporrà, di una vittoria che le lascerebbe fortemente in corsa per le rispettive qualificazioni alle prossime coppe europee. Simone Inzaghi cerca le tre lunghezze per strappare in zona Champions, mentre Vincenzo Italiano vorrebbe portare a casa la preziosa affermazione per mettere pressione alla Juventus, detentrice attuale del posto valido per disputare la terza coppa calcistica del continente. Ecco le ultime da Inter-Fiorentina con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Rincorsa europea viva per nerazzurri e viola in questa sfida che potrebbe regalare punti pesanti in vista della prosecuzione di questo campionato così illeggibile. Dopo aver staccato i pass ai quarti di finale di Champions League e Conference League ed essere state accoppiate rispettivamente con Benfica e Lech Poznan dall’urna di Nyon,vanno in cerca, nella gare che le opporrà, di una vittoria che le lascerebbe fortemente in corsa per le rispettive qualificazioni alle prossime coppe europee. Simone Inzaghi cerca le tre lunghezze per strappare in zona Champions, mentre Vincenzo Italiano vorrebbe portare a casa la preziosa affermazione per mettere pressione alla Juventus, detentrice attuale del posto valido per disputare la terza coppa calcistica del continente. Ecco le ultime dacon ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - Gazzetta_it : Inter, Inzaghi ha scelto: con Lukaku c’è Correa. Lautaro in panchina #InterFiorentina - internewsit : Inter-Fiorentina, Italiano punta su Cabral per continuare il filotto - TS - - LucaCST_ : @El_Principe22_ Quanto finisce inter-fiorentina? -