Inter-Fiorentina (sabato 1 aprile 2023 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nerazzurri senza Calhanoglu e Skriniar (Di sabato 1 aprile 2023) Sfida niente affatto banale a San Siro tra Inter e Fiorentina con i Nerazzurri impegnati nella corsa per un posto in Champions League che si fa sempre più complicata dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Spezia e l’1-0 contro la Juve e i viola che stanno trovando continuità in campionato dopo le tante InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 1 aprile 2023) Sfida niente affatto banale a San Siro tracon iimpegnati nella corsa per un posto in Champions League che si fa sempre più complicata dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Spezia e l’1-0 contro la Juve e i viola che stanno trovando continuità in campionato dopo le tante InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Inter ?? Serie A ? 18:00 CET ?? Stadio Giuseppe Meazza Powered by Synlab Guarda #InterFiorentina… - marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - rogi1908 : @DucaAndrea85 Eh la vedo difficile, purtroppo l’Inter non ha gente che salta l’uomo quindi non si può pretendere di… - SkyTG24 : Serie A, Cremonese-Atalanta 1-3. Alle 18 inizia Inter-Fiorentina. Stasera Juventus-Verona -