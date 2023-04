Inter-Fiorentina, probabili formazioni 28ª giornata Serie A: ecco le ultime novità (Di sabato 1 aprile 2023) Inter-Fiorentina è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 28ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la nona del girone di ritorno. Dopo il KO contro la Juventus prima della sosta, Inzaghi inizia oggi il “suo” mese di fuoco. ecco le probabili formazioni di Inter-Fiorentina in Serie A Inter (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)è la prossima partita in programma ed è già tempo di. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 28ªdel Campionato Italiano diA, la nona del girone di ritorno. Dopo il KO contro la Juventus prima della sosta, Inzaghi inizia oggi il “suo” mese di fuoco.lediin(3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, ...

