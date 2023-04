Inter-Fiorentina, Pradè: “Vittoria che dà consapevolezza, questo sarà un mese fondamentale” (Di sabato 1 aprile 2023) Il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, ha commentato il successo per 1-0 ottenuto quest’oggi dalla Fiorentina in casa dell’Inter. “Abbiamo fatto una gara che sembrava inglese con un’azione da una parte e una dall’altra, siamo riusciti a vincerla e grande merito va ai ragazzi e al mister. Siamo felicissimi per i tifosi che oggi si sono sentiti per tutta la partita, ci hanno creduto come ci abbiamo creduto noi. Continuiamo nella striscia positiva sapendo che già stasera si torna a Firenze visto che domattina ci alleniamo e mercoledì abbiamo una sfida importantissima – ha aggiunto Pradè –. sarà un mese molto importante, dovremo essere bravi tutti quanti a gestire le energie e le forze. Ce la metteremo tutta, abbiamo acquisito mentalità”. “Quello che un dirigente deve fare è non far ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Il direttore sportivo viola, Daniele, ha commentato il successo per 1-0 ottenuto quest’oggi dallain casa dell’. “Abbiamo fatto una gara che sembrava inglese con un’azione da una parte e una dall’altra, siamo riusciti a vincerla e grande merito va ai ragazzi e al mister. Siamo felicissimi per i tifosi che oggi si sono sentiti per tutta la partita, ci hanno creduto come ci abbiamo creduto noi. Continuiamo nella striscia positiva sapendo che già stasera si torna a Firenze visto che domattina ci alleniamo e mercoledì abbiamo una sfida importantissima – ha aggiunto–.unmolto importante, dovremo essere bravi tutti quanti a gestire le energie e le forze. Ce la metteremo tutta, abbiamo acquisito mentalità”. “Quello che un dirigente deve fare è non far ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - MatteoBarzaghi : Curiosità a San Siro presente a Inter-Fiorentina in tribuna Gordon Singer. Ospite del presidente Steven Zhang con c… - SportRepubblica : Inter-Fiorentina 0-1: decide Bonaventura, nerazzurri in caduta libera - 11contro11 : #Inter-#Fiorentina (0-1), Inzaghi: 'Dobbiamo lavorare di più, io per primo' #SerieA #11contro11 -