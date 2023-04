Inter-Fiorentina, per Inzaghi scelte quasi obbligate. Con sorpresa – SM (Di sabato 1 aprile 2023) Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Fiorentina, in programma alle 18 a San Siro. Si susseguono gli aggiornamenti sulle possibili scelte di Simone Inzaghi, che in attacco potrebbe presentare una sorpresa. A riportarlo Marco Barzaghi di Sport Mediaset. sorpresa IN ATTACCO – Formazione quasi obbligata quella di Inter-Fiorentina per Simone Inzaghi, che visti gli indisponibili punterà su una difesa a tre composta da Bastoni, Darmian e Acerbi con Dumfries e Gosens ad agire sulle fasce. A centrocampo torna Brozovic al posto dell’infortunato Calhanoglu con al fianco Mkhitaryan e Barella. sorpresa invece in attacco, dal momento che Joaquin Correa è in vantaggio su Lautaro Martinez per fare coppia ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Si avvicina il calcio d’inizio di, in programma alle 18 a San Siro. Si susseguono gli aggiornamenti sulle possibilidi Simone, che in attacco potrebbe presentare una. A riportarlo Marco Barzaghi di Sport Mediaset.IN ATTACCO – Formazioneobbligata quella diper Simone, che visti gli indisponibili punterà su una difesa a tre composta da Bastoni, Darmian e Acerbi con Dumfries e Gosens ad agire sulle fasce. A centrocampo torna Brozovic al posto dell’infortunato Calhanoglu con al fianco Mkhitaryan e Barella.invece in attacco, dal momento che Joaquin Correa è in vantaggio su Lautaro Martinez per fare coppia ...

