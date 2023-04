Inter-Fiorentina, pagelle: Lukaku irrecuperabile 4.5, Brozovic 5.5 (Di sabato 1 aprile 2023) L’Inter perde la sua terza partita consecutiva contro la Fiorentina, 1-0 il risultato finale a San Siro (vedi report). Decide Giacomo Bonaventura nel secondo tempo, Romelu Lukaku è il peggiore in campo 4.5. Marcelo Brozovic non entra mai in partita, 5.5. ANDRÈ ONANA 6.5 – Compie un’ottima parata su Castrovilli all’inizio, poi è reattivo con la palla tra le mani ed è preciso per la ripartenza della squadra. Trova spesso sia Lukaku che Mkhitaryan per andare in velocità. Salva sul colpo di testa di Cabral, non può niente su Bonaventura. Inter-Fiorentina, pagelle – DIFESA MATTEO DARMIAN 6 – Gestisce senza problemi Saponara, lo anticipa molte volte e nell’unico errore commesso salva poi il tiro dell’avversario, da dove poi nasce l’occasione di Ikoné. ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) L’perde la sua terza partita consecutiva contro la, 1-0 il risultato finale a San Siro (vedi report). Decide Giacomo Bonaventura nel secondo tempo, Romeluè il peggiore in campo 4.5. Marcelonon entra mai in partita, 5.5. ANDRÈ ONANA 6.5 – Compie un’ottima parata su Castrovilli all’inizio, poi è reattivo con la palla tra le mani ed è preciso per la ripartenza della squadra. Trova spesso siache Mkhitaryan per andare in velocità. Salva sul colpo di testa di Cabral, non può niente su Bonaventura.– DIFESA MATTEO DARMIAN 6 – Gestisce senza problemi Saponara, lo anticipa molte volte e nell’unico errore commesso salva poi il tiro dell’avversario, da dove poi nasce l’occasione di Ikoné. ...

