Inter-Fiorentina, Marotta: “Futuro Bastoni e Onana? Quando c’è volontà giocatori tutto è in discesa” (Di sabato 1 aprile 2023) “Sul Futuro di Bastoni e Onana i tifosi possono stare tranquilli? Sicuramente sì anche se come ben sapete c’è sempre la volontà dei giocatori di rimanere nel club, Quando c’è questa volontà è tutto in discesa. Ma in questo momento abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi solamente sul campionato, la posta in palio in questo mese è grossa e gratificante”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, nell’immediato pre partita del match contro la Fiorentina, valevole per la ventottesima giornata della Serie A 2022/2023. “Quanto dipenderà da Lukaku la sua permanenza? Il suo attaccamento alla maglia nerazzurra da 1 a 10 è 10 – ha aggiunto l’ad nerazzurro ai ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) “Suldii tifosi possono stare tranquilli? Sicuramente sì anche se come ben sapete c’è sempre ladeidi rimanere nel club,c’è questain. Ma in questo momento abbiamo chiesto alla squadra di concentrarsi solamente sul campionato, la posta in palio in questo mese è grossa e gratificante”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, nell’immediato pre partita del match contro la, valevole per la ventottesima giornata della Serie A 2022/2023. “Quanto dipenderà da Lukaku la sua permanenza? Il suo attaccamento alla maglia nerazzurra da 1 a 10 è 10 – ha aggiunto l’ad nerazzurro ai ...

