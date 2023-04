Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Lukaku c'è, torna Castrovilli (Di sabato 1 aprile 2023) Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. Allenatore: Inzaghi. Fiorentina (4... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023)(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens;, Correa. Allenatore: Inzaghi.(4...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Inter ?? Serie A ? 18:00 CET ?? Stadio Giuseppe Meazza Powered by Synlab Guarda #InterFiorentina… - marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - sportface2016 : #InterFiorentina, le formazioni ufficiali - Calciodiretta24 : Formazioni Inter – Fiorentina: ecco chi scende in campo -