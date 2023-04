Inter-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: controllo su Bastoni, niente rigore (Di sabato 1 aprile 2023) Di seguito l'elenco degli episodi da MOVIOLA in Inter-Fiorentina, seconda gara del sabato di Serie A: Inter – Fiorentina sabato or... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Di seguito l'elenco degli episodi dain, seconda gara del sabato di Serie A:sabato or...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Inter ?? Serie A ? 18:00 CET ?? Stadio Giuseppe Meazza Powered by Synlab Guarda #InterFiorentina… - fcin1908it : De Vrij: “Vogliamo i tre punti. Futuro? Siamo molto felici all’Inter” - inter_calcio : Correa è utile come una “Fiorentina” ad una cena di vegani - Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: Lautaro in panchina: Correa affianca Lukaku ???? Jovic assente: Cabral al centro del tridente ?? Le formazioni ufficiali di… -