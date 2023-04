Inter-Fiorentina, Italiano: “Una partita bellissima” (Di sabato 1 aprile 2023) Vincenzo Italiano nel post partita di Inter-Fiorentina, match della 28esima giornata della Serie A L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, al termine del match vinto per 1 a 0 contro l’Inter, e valevole per la ventottesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Noi ci siamo dati un obiettivo che era quello di guadagnare posizioni un mese e mezzo fa, prima del Verona, perché eravamo in una situazione complicata, stiamo rispondendo in maniera egregia con prestazioni e vittorie riuscendo a battere una grandissima squadra come l’Inter oggi. partita che avete visto tutti, ricca di occasioni da gol da una parte e dall’altra, partita ... Leggi su intermagazine (Di sabato 1 aprile 2023) Vincenzonel postdi, match della 28esima giornata della Serie A L’allenatore dellaVincenzo, al termine del match vinto per 1 a 0 contro l’, e valevole per la ventottesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. “Noi ci siamo dati un obiettivo che era quello di guadagnare posizioni un mese e mezzo fa, prima del Verona, perché eravamo in una situazione complicata, stiamo rispondendo in maniera egregia con prestazioni e vittorie riuscendo a battere una grandissima squadra come l’oggi.che avete visto tutti, ricca di occasioni da gol da una parte e dall’altra,...

