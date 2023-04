Inter-Fiorentina, Italiano punta su Cabral per continuare il filotto – TS (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi pomeriggio a San Siro andrà in scena Inter-Fiorentina. Una gara che può rappresentare un rilancio per i nerazzurri e una conferma per i viola. Come riportato da Tuttosport, Italiano,che non ha mai vinto contro il club meneghino, vuole puntare sulla forma di Cabral per continuare il filotto di vittorie e sfatare questo suo tabù. UN TABÙ DA SFATARE ? Inter e Fiorentina stanno vivendo due momenti differenti della stagione. I nerazzurri sono reduci da due sconfitte di fila in campionato e questo pomeriggio cercheranno di ottenere una vittoria che può rilanciare le loro ambizioni. I viola arrivano invece da 7 successi in 7 partite tra Serie A e Conference League e a San Siro proveranno dare continuità a questo momento di forma. Inoltre ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi pomeriggio a San Siro andrà in scena. Una gara che può rappresentare un rilancio per i nerazzurri e una conferma per i viola. Come riportato da Tuttosport,,che non ha mai vinto contro il club meneghino, vuolere sulla forma diperildi vittorie e sfatare questo suo tabù. UN TABÙ DA SFATARE ?stanno vivendo due momenti differenti della stagione. I nerazzurri sono reduci da due sconfitte di fila in campionato e questo pomeriggio cercheranno di ottenere una vittoria che può rilanciare le loro ambizioni. I viola arrivano invece da 7 successi in 7 partite tra Serie A e Conference League e a San Siro proveranno dare continuità a questo momento di forma. Inoltre ...

