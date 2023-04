Inter-Fiorentina, Inzaghi: “Sconfitta che fa male. I confronti con la società ci sono quotidianamente” (Di sabato 1 aprile 2023) “Qualcosa non va, la decima Sconfitta fa male. C’è grandissima delusione per aver perso due partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso. Dobbiamo lavorare più tutti quanti, io per primo. Per quanto riguarda l’impegno, la squadra ha fatto il massimo seguendo quel che avevamo preparato. Dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni, abbiamo avuto tante palle gol”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dopo la Sconfitta (la terza consecutiva in campionato) contro la Fiorentina per 1-0. “Col passare dei minuti la squadra ha perso lucidità. Chi è entrato, lo ha fatto con lo spirito giusto – spiega a Dazn -. Nel 2023 stiamo segnando di meno, è un dato di fatto. Bisogna lavorare ancora più duramente e dovremo farlo in un mese intenso. Dobbiamo anche recuperare ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) “Qualcosa non va, la decimafa. C’è grandissima delusione per aver perso due partite consecutive in casa davanti ad un pubblico meraviglioso. Dobbiamo lavorare più tutti quanti, io per primo. Per quanto riguarda l’impegno, la squadra ha fatto il massimo seguendo quel che avevamo preparato. Dobbiamo essere più cattivi nelle situazioni, abbiamo avuto tante palle gol”. Lo ha detto il tecnico dell’Simonedopo la(la terza consecutiva in campionato) contro laper 1-0. “Col passare dei minuti la squadra ha perso lucidità. Chi è entrato, lo ha fatto con lo spirito giusto – spiega a Dazn -. Nel 2023 stiamo segnando di meno, è un dato di fatto. Bisogna lavorare ancora più duramente e dovremo farlo in un mese intenso. Dobbiamo anche recuperare ...

