Inter-Fiorentina, Inzaghi: "Dobbiamo lavorare di più" (Di sabato 1 aprile 2023) Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Fiorentina, match della 28esima giornata della Serie A L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, al termine del match perso per 1 a 0 contro la Fiorentina, e valevole per la ventottesima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di DAZN. "C'è grande delusione, abbiamo perso due partite consecutive in casa. Dobbiamo lavorare di più, io per primo. La Fiorentina è una squadra di valore, i ragazzi hanno fatto il massimo. Il momento è così, Dobbiamo essere più cattivi perché abbiamo avuto tante palle gol che dovevamo sfruttare. Sull'impegno non posso dire nulla, i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevamo preparato.

