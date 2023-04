Inter-Fiorentina, Inzaghi cambia vari giocatori: un dubbio in attacco (Di sabato 1 aprile 2023) Simone Inzaghi potrebbe compiere alcuni cambi nella formazione di Inter-Fiorentina, partita valida per la ventottesima giornata di Serie A. PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi effettuerà diversi cambi nella formazione in campo dal 1? oggi dalle 18 per Inter-Fiorentina rispetto a quella iniziale per il match contro la Juventus. In difesa Alessandro Bastoni, rientrato dall’infortunio, prenderà il posto di Stefan de Vrij che però spera di giocare, anche se per ora rimane indietro. A centrocampo Henrikh Mkhitaryan sostituirà l’infortunato Hakan Calhanoglu. Sulla fascia sinistra Robin Gosens prenderà il posto dell’infortunato Federico Dimarco. Infine in attacco c’è un dubbio tra Joaquin Correa e Lautaro Martinez. ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Simonepotrebbe compiere alcuni cambi nella formazione di, partita valida per la ventottesima giornata di Serie A. PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simoneeffettuerà diversi cambi nella formazione in campo dal 1? oggi dalle 18 perrispetto a quella iniziale per il match contro la Juventus. In difesa Alessandro Bastoni, rientrato dall’infortunio, prenderà il posto di Stefan de Vrij che però spera di giocare, anche se per ora rimane indietro. A centrocampo Henrikh Mkhitaryan sostituirà l’infortunato Hakan Calhanoglu. Sulla fascia sinistra Robin Gosens prenderà il posto dell’infortunato Federico Dimarco. Infine inc’è untra Joaquin Correa e Lautaro Martinez. ...

