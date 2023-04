(Di sabato 1 aprile 2023)re un mese diclamoroso: è la prima di nove partite in trenta giorni, cinque di Serie A, due di Champions League e altrettante di Coppa Italia. Alle 18 obbligatorio invertire la rotta dopo che si è andati alla sosta in grossa difficoltà. VIETATO SBAGLIARE – Dain poi i bonus sono finiti. Dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di Serie A, nove in ventisette partite di campionato, non c’è più possibilità d’errore. La Champions League, intesaqualificazione alla prossima fase a gironi, è un traguardo da ottenere sì o sì, perché i circa settanta milioni che garantisce l’UEFA sarebbero impossibili da ottenere senza. E non farcela significherebbe cancellare tutti i progressi faticosamente raggiunti negli ultimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Calhanoglu, lo stop è di 2-3 settimane. Calendario Inter: 1 aprile Inter-Fiorentina 4 aprile Juventus-Inter 7… - SociosItalia : Retwitta se ti piacerebbe vincere 2 biglietti skybox per @Inter vs Fiorentina & metti like se sei disponibile l'1 aprile ???? - WidiW_14 : RT @ViolaClubINA: Serie A - Giornata 28 ••• ?? Inter ??? Giuseppe Meaza ?? Sabtu, 1/April/23 ?? Vidio via Bein Connect ?? 23.00 WIB /+1 WITA /+2… - ViolaClubINA : Serie A - Giornata 28 ••• ?? Inter ??? Giuseppe Meaza ?? Sabtu, 1/April/23 ?? Vidio via Bein Connect ?? 23.00 WIB /+1 WI… - internewsit : Inter-Fiorentina, inizia un aprile decisivo come rare volte nella storia - -

Alle 18. I nerazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive: quella per 2 - 1 sul campo dello Spezia e quella di misura in casa contro la Juventus. In virtù di sei soli punti ...Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 15:00 Cremonese - Atalanta 18:0020:45 Juventus - Hellas Verona PREMIER LEAGUE 13:30 Manchester City - Liverpool ...'Servirà la migliore'. Simone Inzaghi lo dice forte e chiaro alla vigilia della sfida interna contro la. L'allenatore, reduce da due sconfitte di fila in campionato ma ancora in corsa in Champions League, ...

Obbligati a vincere. Se si giocano tanto gli under 18 al Viareggio non si giocano meno, quasi in contemporanea (ore 13, stadio Ricci, diretta Sportitalia, canale 60 DTT), i ragazzi della Primavera di ...Il giornalista Fabrizio Biasin, in onda sul canale Twitch di TV Play, ha parlato di Inter-Fiorentina ma ha detto la sua anche sulla pausa nazionali durante la quale alcuni giocatori hanno riportato ...