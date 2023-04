Inter-Fiorentina, i diffidati e gli squalificati per la 28ª giornata di Serie A (Di sabato 1 aprile 2023) Inter-Fiorentina si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventottesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questo pomeriggio, con diffidati per entrambe e squalificati solo nei padroni di casa. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato con Cremonese-Atalanta (vedi articolo). Inter-Fiorentina sabato 1 aprile ore 18 (28ª giornata Serie A) diffidati Inter: Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Salernitana in trasferta) squalificati Inter: Danilo D’Ambrosio (due giornate) diffidati Fiorentina: Sofyan Amrabat, Giacomo Bonaventura ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventottesimadiA 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questo pomeriggio, conper entrambe esolo nei padroni di casa. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato con Cremonese-Atalanta (vedi articolo).sabato 1 aprile ore 18 (28ªA): Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Salernitana in trasferta): Danilo D’Ambrosio (due giornate): Sofyan Amrabat, Giacomo Bonaventura ...

