Inter-Fiorentina è soldout! Il dato sugli spettatori presenti a San Siro (Di sabato 1 aprile 2023) È in corso Inter-Fiorentina, ventottesima giornata di Serie A 2022-2023. La società ha ufficializzato il dato sugli spettatori presenti. spettatori SAN Siro – Sono 73.576 gli spettatori presenti allo Stadio Giuseppe Meazza per Inter-Fiorentina, ventottesima giornata di Serie A. Questo il dato ufficiale.

