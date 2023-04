Inter-Fiorentina, Caressa certo: «1» Zazzaroni, pronostico diverso (Di sabato 1 aprile 2023) Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico su Inter-Fiorentina, partita valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A in programma sabato 1 aprile alle 18. PRONOSTICI – Queste le parole da parte dei giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, nel corso della loro trasmissione radiofonica Deejay Football Club, sul pronostico di Inter-Fiorentina. La partita, valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A, è in programma oggi sabato 1 aprile alle ore 18. Il secondo ha puntato su una singola. «1», prevede Caressa. Anche il collega Zazzaroni punta su una singola diversa dichiarando. «2». Fonte: Radio ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023) Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivane Fabiohanno fatto il lorosu, partita valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A in programma sabato 1 aprile alle 18. PRONOSTICI – Queste le parole da parte dei giornalisti Ivane Fabio, nel corso della loro trasmissione radiofonica Deejay Football Club, suldi. La partita, valida per la 28ª giornata del campionato di Serie A, è in programma oggi sabato 1 aprile alle ore 18. Il secondo ha puntato su una singola. «1», prevede. Anche il collegapunta su una singola diversa dichiarando. «2». Fonte: Radio ...

