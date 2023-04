Inter-Fiorentina (0-1): Inzaghi prova a cambiare ma non l’allergia al gol (Di sabato 1 aprile 2023) Inter-Fiorentina ha lo stesso copione dell’ultimo discusso Derby d’Italia. Un altro 0-1 casalingo che farà parlare ma stavolta solo ed esclusivamente per la prestazione insufficiente della squadra di Inzaghi. La costruzione della manovra non basta, a mancare è la concretezza sotto porta. E il singolo errore viene pagato. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Fiorentina in Serie A Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Juventus in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa. In-Game Analysis: sviluppo e lettura di ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023)ha lo stesso copione dell’ultimo discusso Derby d’Italia. Un altro 0-1 casalingo che farà parlare ma stavolta solo ed esclusivamente per la prestazione insufficiente della squadra di. La costruzione della manovra non basta, a mancare è la concretezza sotto porta. E il singolo errore viene pagato. Di seguito l’analisi tattica diin Serie A Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte diFORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’scelto da Simoneper affrontare la Juventus in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 22 Mkhitaryan, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa. In-Game Analysis: sviluppo e lettura di ...

