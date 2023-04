Inter-Fiorentina (0-1), Inzaghi: “Dobbiamo lavorare di più, io per primo” (Di sabato 1 aprile 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine della brutta sconfitta per uno a zero contro la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano. Per i nerazzurri è addirittura la decima occasione in cui escono dal campo battuti, il rischio è quello di eguagliare annate altamente fallimentari. A San Siro l’Inter crea ma concede troppo, da sottolineare la prestazione disastrosa di Romelu Lukaku. Ora Inzaghi si gioca davvero tutto nel mese di aprile. Ora per i ragazzi di Simone Inzaghi c’è il primo round di Coppa Italia contro la Juventus, in questo momento cosi complicato pesa l’assenza di Hakan Calhanoglu. Inter-Fiorentina, Inzaghi: “Dobbiamo essere più cattivi” Il tecnico dei neroazzurri ha ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 aprile 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato al termine della brutta sconfitta per uno a zero contro laallenata da Vincenzo Italiano. Per i nerazzurri è addirittura la decima occasione in cui escono dal campo battuti, il rischio è quello di eguagliare annate altamente fallimentari. A San Siro l’crea ma concede troppo, da sottolineare la prestazione disastrosa di Romelu Lukaku. Orasi gioca davvero tutto nel mese di aprile. Ora per i ragazzi di Simonec’è ilround di Coppa Italia contro la Juventus, in questo momento cosi complicato pesa l’assenza di Hakan Calhanoglu.: “essere più cattivi” Il tecnico dei neroazzurri ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - MatteoBarzaghi : Curiosità a San Siro presente a Inter-Fiorentina in tribuna Gordon Singer. Ospite del presidente Steven Zhang con c… - MPAPA090 : RT @mirkonicolino: Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - XephYroZ : RT @idextratime: #SerieA FT : Inter 0-1 Fiorentina ? Bonaventura 53' Gagal geser Lazio.. ??????? -