Inter-Fiorentina 0-1, gol di Bonaventura (Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - La Fiorentina batte l'Inter 1-0 nell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita il gol di Bonaventura al 53'. In classifica i nerazzurri, al 3° ko di fila, il 4° nelle ultime 5 giornate, sono terzi con 50 punti, mentre i viola, al 5° successo consecutivo, salgono all'ottavo posto a quota 40. LA PARTITA - Il primo tempo è scoppiettante con occasioni da una parte e dall'altra: aprono le danze Bonaventura e Gosens, entrambi imprecisi. La prima vera occasione da gol è viola: Onana dice no al tiro di Castrovilli, ma soprattutto alla ribattuta di coscia di Bastoni. Meriterebbe miglior fortuna il 'coast to coast' di Mkhitaryan, se l'armeno non preferisse la ricerca della gloria personale all'assist per Lukaku. Poco dopo il belga si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - Labatte l'1-0 nell'anticipo della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere la partita il gol dial 53'. In classifica i nerazzurri, al 3° ko di fila, il 4° nelle ultime 5 giornate, sono terzi con 50 punti, mentre i viola, al 5° successo consecutivo, salgono all'ottavo posto a quota 40. LA PARTITA - Il primo tempo è scoppiettante con occasioni da una parte e dall'altra: aprono le danzee Gosens, entrambi imprecisi. La prima vera occasione da gol è viola: Onana dice no al tiro di Castrovilli, ma soprattutto alla ribattuta di coscia di Bastoni. Meriterebbe miglior fortuna il 'coast to coast' di Mkhitaryan, se l'armeno non preferisse la ricerca della gloria personale all'assist per Lukaku. Poco dopo il belga si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai li… - mirkonicolino : Vittoria da squadra matura per la #Fiorentina. L'#Inter è ancora convinta di aver perso con la #Juventus per l'arbitro... - MatteoBarzaghi : Curiosità a San Siro presente a Inter-Fiorentina in tribuna Gordon Singer. Ospite del presidente Steven Zhang con c… - LucaHoganC : RT @MatteoBarzaghi: Curiosità a San Siro presente a Inter-Fiorentina in tribuna Gordon Singer. Ospite del presidente Steven Zhang con cui h… - autosabotata : RT @marifcinter: Barella quasi in lacrime a fine partita, altra sconfitta incredibile dell'Inter. Che sbaglia una serie di gol ai limiti de… -