Inter-Fiorentina 0-1, Bonaventura: "Gran vittoria, arriva la parte importante della stagione" (Di sabato 1 aprile 2023) Giacomo Bonaventura ha regalato l'ottavo successo di fila tra campionato e coppe alla Fiorentina, in grado di espugnare San Siro per 1-0 contro l'Inter. "Questa è una Gran vittoria, ora ci attende un periodo tosto", ha dichiarato il centrocampista viola ai microfoni di Dazn. "Adesso arriva la parte più importante della stagione, arriviamo in fondo alle coppe e al campionato. Dobbiamo essere contenti per oggi, ma da domani dobbiamo pensare alla prossima. A forza di giocare insieme i nuovi si sono inseriti, abbiamo preso una condizione buona e i risultati sono arrivati. Segnare a San Siro? È la Scala del calcio, lo stadio più bello in assoluto", ha concluso l'ex centrocampista di Atalanta e Milan.

