Inter, Correa: «Qui sono cresciuto tanto, è il mio presente» (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Joaquin Correa, attaccante argentino dell’Inter, sulla sua stagione in nerazzurro. Tutti i dettagli Joaquin Correa ha parlato nel Matchday Programme di Inter-Fiorentina. PAROLE – La mia storia parte da Tucuman, lì sono nato e mi porto dietro tutto di quel posto. A 11 anni sono andato a Buenos Aires, a 1200 km da casa. E’ la prima città in cui mi sono spostato e ho dovuto imparare tante cose, era tutto diverso ma è stata una tappa importante. Ho sempre sognato di fare il calciatore ma ho lottato tanto per farlo, da lì è partito tutto. L’Inter fa parte del mio presente, sono cresciuto tanto qui. La mia famiglia è fondamentale, mio padre mi ha sempre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Le parole di Joaquin, attaccante argentino dell’, sulla sua stagione in nerazzurro. Tutti i dettagli Joaquinha parlato nel Matchday Programme di-Fiorentina. PAROLE – La mia storia parte da Tucuman, lìnato e mi porto dietro tutto di quel posto. A 11 anniandato a Buenos Aires, a 1200 km da casa. E’ la prima città in cui mispostato e ho dovuto imparare tante cose, era tutto diverso ma è stata una tappa importante. Ho sempre sognato di fare il calciatore ma ho lottatoper farlo, da lì è partito tutto. L’fa parte del mioqui. La mia famiglia è fondamentale, mio padre mi ha sempre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Inter, Inzaghi ha scelto: con Lukaku c’è Correa. Lautaro in panchina #InterFiorentina - Fantacalcio : Inter, Correa: 'Qui mi sento a casa, è il mio presente' - Matador1337 : RT @internewsit: ????IN ESCLUSIVA - L'intervista a Antonio Paganin realizzata da Riccardo Spignesi (@INTER291103). ?? #Inter #Inzaghi #Inter… - INTER291103 : RT @internewsit: ????IN ESCLUSIVA - L'intervista a Antonio Paganin realizzata da Riccardo Spignesi (@INTER291103). ?? #Inter #Inzaghi #Inter… - inlovewnali : RT @Matthewjumped: Oggi ritorna l'inter ma poi ti ricordi che correa partirà titolare -