Inter, Bastoni possibile panchina iniziale: pronto De Vrij (Di sabato 1 aprile 2023) Bastoni in lotta con De Vrij per una maglia da titolare contro la Fiorentina Nell’Inter che tra poche ore ospiterà la Fiorentina potrebbe non esserci spazio per Bastoni. Almeno non dall’inizio secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola con il difensore che lascerebbe così spazio a De Vrij. “Di fatto, c’è un unico dubbio: schierare subito dall’inizio Bastoni o farlo partire in panchina? Viene da due soli allenamenti in gruppo, come Gosens, peraltro. Che però non ha alternative sulla sinistra. Insomma, potrebbe essere un rischio schierare due elementi non al meglio, per di più sullo stesso lato. Se Bastoni dovesse restare fuori, Acerbi verrebbe dirottato nuovamente a sinistra, con De Vrij al centro. Per quanto ... Leggi su intermagazine (Di sabato 1 aprile 2023)in lotta con Deper una maglia da titolare contro la Fiorentina Nell’che tra poche ore ospiterà la Fiorentina potrebbe non esserci spazio per. Almeno non dall’inizio secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola con il difensore che lascerebbe così spazio a De. “Di fatto, c’è un unico dubbio: schierare subito dall’inizioo farlo partire in? Viene da due soli allenamenti in gruppo, come Gosens, peraltro. Che però non ha alternative sulla sinistra. Insomma, potrebbe essere un rischio schierare due elementi non al meglio, per di più sullo stesso lato. Sedovesse restare fuori, Acerbi verrebbe dirottato nuovamente a sinistra, con Deal centro. Per quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : #inter: #lukaku e #gosens titolari, #bastoni probabilmente in panchina. Occhio a #Correa in avanti. - marifcinter : Agente #Bastoni: “Sono i primi incontri, ce ne saranno altri. Tranquillizzare i tifosi? Non capisco perché debbano… - marifcinter : #Bastoni vuole legarsi all'Inter, la richiesta dell'agente è molto alta: circa 7 mln. Sarebbe un ingaggio top, l'In… - internewsit : Inter, tornano Bastoni e Gosens. La probabile formazione di Inzaghi - - mariasozzi58 : @InterCM16 Spero vie l Inter dopo la cessione di Scanner trovi un sostituto all altezza Bastoni e Barella Intoccab… -