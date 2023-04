Inter ancora ko | la Fiorentina vince 1-0 a San Siro

(Di sabato 1 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'non sa piùre. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi, lasbanca San(1-0 il risultato finale) grazie alla rete di Giacomo Bonaventura nel secondo tempo. Prestazione opaca da parte della compagne nerazzurra – tante le occasioni sprecate -, merito anche degli ospiti: i toscani, alla quinta vittoria consecutiva in campionato, sono tornati in corsa per l'Europa. Ci si attendeva una gara bloccata, ma il primo tempo è scivolato via tra strappi e parecchie occasioni sprecate. Laha cercato di far male in contropiede, sperimentando anche la soluzione da lontano: l', invece, ha cercato di sfruttare gli spazi oltre la difesa lasciati dai viola. Lukaku e Mkhitaryan si sono divorati due occasioni a testa, ...

Inter-Fiorentina: pagelle e tabellino del match del sabato sera al Giuseppe Meazza e valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. L'Inter perde e incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato. L'Inter cerca riscatto dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Spezia e Juventus. Il primo tempo a San Siro

MILANO (ITALPRESS) - L'Inter non sa più vincere. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi, la Fiorentina sbanca San Siro (1-0 il risul ...A partire dalle 18.00 di oggi si è giocata la sfida tra Inter e Fiorentina. Nella gara valida per il 28esimo turno di Serie A, i viola si sono imposti con il risultato di 0-1. Decisiva la rete di Giac ...