Intelligenza artificiale, OpenAi sospende il servizio ChatGpt in Italia (Di sabato 1 aprile 2023) OpenAi ha sospeso l'accesso al servizio ChatGpt in Italia, dopo lo stop del Garante della privacy al software d'Intelligenza artificiale sviluppato dall'organizzazione di ricerca con sede negli Stati Uniti. OpenAi ha dichiarato di aver disabilitato ChatGpt per gli utenti in Italia su richiesta del Garante, riportano i media internazionali. Il sito internet dell'applicazione risulta al momento irraggiungibile dal nostro Paese. Un avviso sulla pagina web chat.OpenAi.com. afferma che "il proprietario del sito potrebbe aver impostato restrizioni che impediscono agli utenti di accedere". "Lavoriamo attivamente per ridurre i dati personali nella formazione dei nostri sistemi di Intelligenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : L’idea che le istituzioni italiane possano bloccare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è una barzelletta. No… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Con la carne sintetica il cibo finirà in mano a Big Pharma» ??? Qui se non paghiamo la Tunisia f… - borghi_claudio : 10 PRINT 'CIAO'; 20 GOTO 10 RUN Altro che intelligenza artificiale ?? - gmultatuli : RT @antoniopolito1: In una settimana l’Italia ha proibito i cibi sintetici e l’intelligenza artificiale. Resiste la teoria copernicana - pierovecchiato : RT @editoreruggeri: L'Intelligenza artificiale si disinnesca creando nuove generazioni di lettori. -