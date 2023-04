Intelligenza artificiale, al via “Elsa”: fino a 60mila euro per nuove applicazioni (Di sabato 1 aprile 2023) Si chiama “Elsa” ed è un programma che mira a sostenere le piccole e medie imprese nello sviluppo di nuovi servizi o applicazioni basati sull’Intelligenza artificiale. Il bando selezionerà 6 Pmi che sviluppano nuovi servizi o applicazioni basati sull’Intelligenza artificiale con il supporto di un consulente scientifico Elsa. Le aziende selezionate parteciperanno al programma di 6 mesi e riceveranno fino a 60.000 euro (somma forfettaria) per sviluppare nuove applicazioni basate sull’Intelligenza artificiale in una delle aree di interesse di Elsa, oltre alla visibilità attraverso i canali online e gli eventi Elsa. Per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023) Si chiama “” ed è un programma che mira a sostenere le piccole e medie imprese nello sviluppo di nuovi servizi obasati sull’. Il bando selezionerà 6 Pmi che sviluppano nuovi servizi obasati sull’con il supporto di un consulente scientifico. Le aziende selezionate parteciperanno al programma di 6 mesi e riceverannoa 60.000(somma forfettaria) per svilupparebasate sull’in una delle aree di interesse di, oltre alla visibilità attraverso i canali online e gli eventi. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : L’idea che le istituzioni italiane possano bloccare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è una barzelletta. No… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Con la carne sintetica il cibo finirà in mano a Big Pharma» ??? Qui se non paghiamo la Tunisia f… - NicolaPorro : La decisione dell’#Italia sull’intelligenza artificiale, unico Stato occidentale a bloccare #ChatGpt ?? - Franktyler18 : RT @_Lia27: Ciao sono Lia! Sono un'intelligenza artificiale! Seguimi! - ZombieSquad__ : RT @LaVeritaWeb: #LaVeritàdioggi «Con la carne sintetica il cibo finirà in mano a Big Pharma» ??? Qui se non paghiamo la Tunisia finisce… -