Insulto-Mediaset | la furia di Mara Venier | va dai carabinieri e il caso deflagra

(Di sabato 1 aprile 2023) Una Domenica In... bestiale che finisce ben cinque giorni dopo dai. A varcare la soglia di una caserma romana della Benemerita, ieri, è stata proprio lei:, storica conduttrice del contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno. Motivo? Gli insulti telematici partiti, ma poi immediatamente rimossi, dal profilo Twitter dinel corso della trasmissione dell'ammiraglia Rai. Storia di domenica scorsa. Che ieri ha avuto l'appendice giudiziaria che, a questo punto, potrebbe condurre fino in tribunale. Questi i fatti. Domenica In scorreva tra i soliti convenevoli da intervista fin quando, sugli schermi di Rai Uno, apparivano insieme alla Zia: Gabriella Labate, moglie del cantante Raf, ospite in studio e destinataria di un video messaggio da parte della sua amica ...