Insegnanti che sfruttano gli alunni più deboli per le ripetizioni: capita anche a tuo figlio? Aumentano le segnalazioni riguardo alcuni Insegnanti che sfruttano gli alunni più deboli per fare loro ripetizioni: cosa succede Il mondo delle ripetizioni scolastiche doposcuola è diventato sempre più diffuso negli ultimi anni, offrendo un supporto fondamentale per gli studenti che hanno difficoltà nello studio. Tuttavia, di recente ci sono state segnalazioni di alcune irregolarità da parte di Insegnanti che sfruttano gli alunni più deboli per fare loro ripetizioni, creando una situazione poco trasparente e a rischio di abuso di potere. Nel resto dell'articolo approfondiremo questa problematica e analizzeremo le ...

