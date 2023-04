Innovazione | incentivi a startup e Pmi | domande entro il 13 aprile

Leggi su ildenaro

(Di sabato 1 aprile 2023) Pmi eInnovative hanno tempo fino al 13per partecipare al bando Eurostars, che finanzia progetti die internazionalizzazione (nell’ambito dell’iniziativa europea Innovative SMEs) con un contributo massimo di 500mila euro. A disposizione ci sono 7 miliardi di euro (per il 40% destinati a imprese del Mezzogiorno), stanziati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, con risorse del Pnrr. Il bando Eurostars 3 CoD 4 è rivolto a PMI innovative einnovative, che possono presentarsi anche in forma congiunta con organismi di ricerca e con grandi imprese. La domanda va inviata, completa di tutta la documentazione richiesta, per via telematica all’indirizzo PEC dgiai.div6@pec.mise.gov.itle ore 14 del 132023.Il MIMIT effettua l’attività ...