Infortunio Sirigu | arriva l’esito dell’operazione

(Di sabato 1 aprile 2023) L’ex giocatore del Napoli Salvatoresi è operato dopo unsubito in allenamento; la Fiorentina riporta le ultime a riguardo. Salvatore, ex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cn1926it : UFFICIALE – #Fiorentina, intervento per #Sirigu: le condizioni del portiere - Tutto_CalcioNew : #Fiorentina, infortunio #Sirigu: l'esito dell'operazione #tuttocalcionews #calcio - sportli26181512 : Inter-Fiorentina, Italiano: 'Dispiace l'infortunio di Sirigu, gli altri stanno tutti bene': L’allenatore della Fior… - Tutfantacalcio : ??#FIORENTINA, conferenza stampa: ??'Per la Fiorentina sarà un aprile di fuoco'. ??'Dispiace per l'infortunio di… - sportli26181512 : Fiorentina, sosta amara per Sirigu: infortunio serio e stagione finita per l'esperto portiere. Come cambiano le ger… -

Salvatore, portiere della Fiorentina, si è operato al tallone dopo il bruttorimediato in allenamento pochi giorni fa Salvatore, portiere della Fiorentina, si è operato al tallone dopo il bruttorimediato in allenamento pochi giorni fa. Ecco il ...'Dispiace per, cose che capitano' Sull'a Salvatore, costretto all'operazione dopo la rottura del tendine d'Achille: ' Mi dispiace tantissimo per Salvatore perché è arrivato ..."Dispiaciuto per, ma sarà sempre accanto a noi nel periodo in cui si riprenderà dall'. Si era presentato veramente bene, lo aspettiamo", ha detto inoltre.

Inter-Fiorentina, Italiano: "Dispiace l'infortunio di Sirigu, gli altri stanno tutti bene" Sky Sport

Salvatore Sirigu, portiere della Fiorentina, è stato operato ieri dopo l'infortunio subito al tallone d'Achille in allenamento. Ecco il report del club viola ...Dopo l'infortunio rimediato durante l'allenamento congiunto con il Seravezza, per Salvatore Sirigu era già stato messo in conto l'intervento medico a causa della lesione al ...