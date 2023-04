Infortunio Osimhen, a rischio la doppia sfida di Champions (Di sabato 1 aprile 2023) Non poteva esserci momento peggiore per fermarsi, l’aprile di fuoco del Napoli e l’assenza di Osimhen rischiano di diventare un peso per gli azzurri Non poteva esserci momento peggiore per fermarsi, l’aprile di fuoco del Napoli e l’assenza di Osimhen rischiano di diventare un peso per gli azzurri. Mai così prolifico e mai così decisivo in maglia Napoli, l’assenza di Osimhen peserà tanto a tal punto che potrebbe anche saltare la doppia sfida di Champions League. Spalletti spera di recuperarlo quanto prima, ma non vuole rischiarlo per lo sprint finale anche se le partite decisive sono tutte ora. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Non poteva esserci momento peggiore per fermarsi, l’aprile di fuoco del Napoli e l’assenza dirischiano di diventare un peso per gli azzurri Non poteva esserci momento peggiore per fermarsi, l’aprile di fuoco del Napoli e l’assenza dirischiano di diventare un peso per gli azzurri. Mai così prolifico e mai così decisivo in maglia Napoli, l’assenza dipeserà tanto a tal punto che potrebbe anche saltare ladiLeague. Spalletti spera di recuperarlo quanto prima, ma non vuole rischiarlo per lo sprint finale anche se le partite decisive sono tutte ora. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Filtra ottimismo su #Osimhen. Dovrebbe poter recuperare dall'infortunio in tempo per giocare l'andata di… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Infortunio per #Osimhen al rientro dalla Nazionale: c'è lesione distrattiva all'adduttore - sportface2016 : +++#Napoli, infortunio #Osimhen: lesione distrattiva all'adduttore destro. Salta il #Milan, ma rischia di saltare a… - CalcioNews24 : #Osimhen e il rischio #ChampionsLeague ?? - intersect_88 : RT @angianna78: L'entusiasmo e il livore manifestato da milanisti (e non solo) per l'infortunio di un giocatore conferma una cruda verità.… -