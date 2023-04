Infortunio Osimehn: Svelati i tempi di recupero. Ecco quante gare salterà il nigeriano (Di sabato 1 aprile 2023) Infortunio Osimhen, i tempi di recupero si allungano, l’attaccante del Napoli potrebbe saltare il doppio confronto Champions con il Milan. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, dovrà saltare la sfida di domenica contro il Milan a causa di una lesione all’adduttore sinistro riportata dopo gli impegni con la Nazionale nigeriana. Sottoposto ad accertamenti medici, le sue condizioni verranno valutate nella prossima settimana, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capocannoniere della Serie A dovrà stare lontano dal campo per almeno 20 giorni. Si spera che il giocatore possa farcela a tornare per la partita di Champions League contro il Milan al Maradona; “I tempi di recupero stimati sono di circa due settimane. Più facile pensare ad Osimhen in campo nella gara ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023)Osimhen, idisi allungano, l’attaccante del Napoli potrebbe saltare il doppio confronto Champions con il Milan. L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, dovrà saltare la sfida di domenica contro il Milan a causa di una lesione all’adduttore sinistro riportata dopo gli impegni con la Nazionale nigeriana. Sottoposto ad accertamenti medici, le sue condizioni verranno valutate nella prossima settimana, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capocannoniere della Serie A dovrà stare lontano dal campo per almeno 20 giorni. Si spera che il giocatore possa farcela a tornare per la partita di Champions League contro il Milan al Maradona; “Idistimati sono di circa due settimane. Più facile pensare ad Osimhen in campo nella gara ...

