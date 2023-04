Inflazione | Giorgetti | ' recessione non può essere prezzo da pagare per domarla'

(Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Combattere l'con la politica monetaria non basta e lanon puòildaper domare l'". Lo spiega il ministro dell'Economia Giancarlonel suo intervento al forum Ambrosetti a Cernobbio. "L'sembra aver preso una curva discendente, in particolare grazie ai prezzi dell'energia, ma per chi ha responsabilità politica non può non preoccupare la dinamica del carrello della spesa, prodotti alimentari in primis. E' un tema di discussione condiviso con i colleghi europei".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuliaCanevese1 : RT @Ambrosetti_: #Finance2023 L'#inflazione ha ripreso una curva discendente, grazie al calo dei prezzi #energetici. Ma preoccupa il caro p… - acabrini : RT @classcnbc: #Finance2023 Banche centrali, Ministro Giorgetti @MEF_GOV: mi auspico che azione sia orientata sia alla lotta all’inflazi… - classcnbc : #Finance2023 Banche centrali, Ministro Giorgetti @MEF_GOV: mi auspico che azione sia orientata sia alla lotta al… - acabrini : RT @classcnbc: #PNRR Min. Giorgetti @MEF_GOV “ polemiche senza senso sui ritardi, piano pensato prima di guerra e inflazione, l’amministraz… - classcnbc : #PNRR Min. Giorgetti @MEF_GOV “ polemiche senza senso sui ritardi, piano pensato prima di guerra e inflazione, l’am… -

Il ministro dell'Economia, Giancarloha inoltre da poco varato nuovi aiuti contro i ... Le statistiche sui prezzi - che anche in Europa vedono un calo dell'armonizzata nei paesi ...... quello del ministro dell'economia Giancarlo, che ha tagliato di netto il nodo... Simest, ... La Ue alza la previsione della crescita dell'Italia a +0,8%, l'al 5,6% Secondo le ...... - Prosegue il trend positivo delle Borse, trascinate dalle [...] 30 marzo - 16:18 Ita:... aspettiamo indicazioni da istituzioni coinvolte 30 marzo - 14:13 Germania: +0,8%marzo, ...

Inflazione: Giorgetti, 'recessione non può essere prezzo da pagare ... Il Tirreno

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – “Combattere l’inflazione con la politica monetaria non basta e la recessione non può essere il prezzo da pagare per domare l’inflazione”. Lo spiega il ministro d ...Il dato provvisorio scende al 7,7% a marzo. Per Pasqua attesi nuovi rincari dei trasporti Come avvenuto in Spagna e Germania, anche in Italia l'inflazione tira il fiato. A marzo la corsa dei prezzi sc ...