Inflazione | de Guindos Bce | ' rischi da salari | Cina e misure di sostegno'

(Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - "Dobbiamo prestare particolare attenzione ai fattori che potrebbero comportareal rialzo per l'. Il primo di questi è l'aumento della crescita dei, che ha un impatto significativo sul prezzo dei servizi. Non ci sono chiari segnali di una spirale-prezzi autosufficiente, ma questidevono essere monitorati". Lo sostiene Luis de, vicepresidente della Bce, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Gli sviluppi insono un altro fattore che merita la nostra attenzione. La riapertura dellaè chiaramente positiva per la crescita, ma un rimbalzo più forte del previsto potrebbe stimolare la domanda estera e aumentare le pressioni sui prezzi delle ...

... il Vicepresidente della BCE, Luis deha affermato che si potrebbe verificare un inasprimento delle condizioni di credito con conseguente crescita economica epiù basse. Per quanto ...Nel frattempo in Europa, la Bce ritiene che il caos bancario possa tradursi in tassi di crescita epiù bassi , come affermato dal vicepresidente Luis de. leggi anche La recessione ...... i numeri della crescita non sono stati eccezionali, oscillando intorno all'1%, mentre l'è stata chiaramente più positiva, in particolare l'complessiva" spiega de. Crisi ...

