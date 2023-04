Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Incontro Xi-Sanchez: il premier spagnolo invita Xi a parlare con Zelensky - Billa42_ : Incontro Xi-Sanchez: il premier spagnolo invita Xi a parlare con Zelensky - LorenzoTerm : RT @Geopoliticainfo: ????Nel suo incontro bilaterale odierno con il presidente cinese #XiJinping a Pechino, il premier spagnolo #Sánchez ha '… - chil_q : RT @TrueReportNet: ???????? Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è ad un incontro con il premier cinese Li Qiang a Pechino. - ultimenotizie : 'Abbiamo manifestato la nostra preoccupazione sulla situazione, la necessità di rispettare la Carta dell'Onu, l'int… -

Sánchez in Cina, domani l’incontro con Xi per discutere dell’Ucraina Corriere della Sera

Incontro Xi-Sanchez. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha inviato il presidente cinese Xi Jinping a parlare con Zelensky.Pranzo di lavoro di due ore tra capo dello Stato e premier. “Moral suasion” di Mattarella su balneari e dialogo con l’Ue. La presidente del Consiglio conferma la linea su Kiev ...