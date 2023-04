Incidente ferroviario in Svizzera, gru al lavoro per lo sgombero dei treni deragliati (Di sabato 1 aprile 2023) Gru al lavoro per lo sgombero di un treno deragliato nei pressi di Berna, in Svizzera. Le gru lavorano per liberare le carrozze dai binari il giorno dopo che due treni sono deragliati a causa del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) Gru alper lodi un treno deragliato nei pressi di Berna, in. Le gru lavorano per liberare le carrozze dai binari il giorno dopo che duesonoa causa del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovann81352297 : @Stefania_67 quando mio marito era in servizio nelle fs c'erano oltre 200mila ferrovieri,alcuni addetti al controll… - euronewsit : Nuovo indagato per l'incidente ferroviario dei 57 morti di Larissa. Un ispettore è accusato di omicidio colposo e d… - FioreFio4 : RT @elisamariastel1: Un altro incidente ferroviario si è verificato negli USA, riporta la CNN. In Minnesota, un treno che trasportava cari… - s_t3fan0 : RT @elisamariastel1: Un altro incidente ferroviario si è verificato negli USA, riporta la CNN. In Minnesota, un treno che trasportava cari… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Un ispettore delle ferrovie greche è stato indagato e messo agli arresti provvisori in relazione… -